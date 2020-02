Chi è l’attentatore che a Londra ha colpito tre passanti con il machete (Di lunedì 3 febbraio 2020) Scoperto chi è l’attentatore di Londra. Domenica 2 febbraio 2020 nella periferia londinese un uomo ha colpito tre passanti con il machete. Il bilancio è di un morto, l’attentatore, ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia, e di almeno tre persone accoltellate, di cui una in gravi condizioni. A differenza di altre volte, la polizia inglese non ha esitato e nel giro di un’ora ha dichiarato che si trattasse di un attentato terroristico. L’uomo che ha compiuto il terribile gesto non è nuovo alle autorità britanniche, infatti sembra che fosse sotto sorveglianza da un po’ di tempo. Attentatore di Londra Si tratta di Sudesh Amman di poco più che venti anni. L’attentatore era stato incarcerato nel dicembre 2018, appena maggiorenne, era stato condannato a tre anni e quattro mesi per possesso e distribuzione di materiale estremista, secondo fonti citate dal ... urbanpost

