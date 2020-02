Chi è il nuovo fidanzato di Lady Gaga, uscito allo scoperto al Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo l’emozionante esibizione agli Oscar 2019, molti hanno ipotizzato che tra Bradley Cooper e Lady Gaga ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La smentita definitiva arriva dai Super Bowl: la cantante per la prima volta si è presentata ufficialmente con il nuovo fidanzato.Si tratta di Michael Polansky, laureato in matematica e informatica a Harvard e ceo del Parker Group di San Francisco. La conoscenza dovrebbe risalire a pochi mesi fa, quando Gaga lo ha incontrato a Los Angeles nel corso di alcuni eventi organizzati dalla sua fondazione. Altri scatti rubati li hanno immortalati insieme, ma questa è stata la prima uscita pubblica della coppia, apparsa al concerto pre Super Bowl. Con felpa nera e jeans chiari, Polansky ha puntato su un look casual, in totale contrasto con l’esuberanza estetica della sua compagna. Lady Gaga un anno ... huffingtonpost

AnnaAscani : Mi pare di capire che ci stiamo di nuovo dividendo nel @pdnetwork tra chi vorrebbe inseguire la sinistra e chi il c… - DiMarzio : ?A 12 anni è partito tutto solo per Barcellona, a 18 aveva già vissuto in 4 paesi diversi ??La storia di Bobby… - NicolaLecca : Chi ci ama 'a condizione che' non ci ama davvero. Grazie a @CasaLettori per aver scelto questa frase dal mio nuovo… -