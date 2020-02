Cessione Roma, Friedkin nella capitale per chiudere: i dettagli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cessione Roma, sono ore importanti riguardo al passaggio di testimone in casa giallorossa: il prossimo nuovo proprietario è in sede Quella di oggi è una giornata fondamentale per quel che riguarda la Cessione della Roma. Dan Friedkin, magnate americano pronto a rilevare la società da James Pallotta, è sbarcato a Roma in queste ore accompagnato … L'articolo Cessione Roma, Friedkin nella capitale per chiudere: i dettagli proviene da www.inews24.it. inews24

