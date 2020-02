Cecilia Rodriguez incanta su Instagram: di spalle con gli shorts… [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cecilia Rodriguez, la bella sorellina di Belen, non solo ha dimostrato di essere una donna competente e talentuosa, ma è chiaro anche a tutti quanto sia meravigliosa fisicamente. Al mare con Ignazio Innamoratissima del suo Moser, Cecilia si è ormai lasciata alle spalle un periodo della sua vita in cui era la compagna dell’ex tronista Francesco Monte. Tutto dimenticato, del Grande Fratello le è rimasto il grande amore della sua vita: Ignazio. I due non solo stanno benissimo insieme, ma hanno anche iniziato a condurre “Ex on the beach“, un programma di enorme successo su MTV. Recentemente, Cecilia ha anche rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito al rapporto ritrovato tra Belen e Stefano De Martino: “Io purtroppo sono una persona un po rancorosa e perciò mi riesce difficile pensare di riprovarci. Ma, se ami una persona e credi che sia quella fatta per ... velvetgossip

