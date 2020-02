“C’è un trio che diverte e al fantacalcio son saette”: Immobile, Ronaldo, Lukaku e quella strana anomalia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si sta per concludere la ventiduesima giornata di Serie A. Sampdoria-Napoli chiuderà un altro turno spettacolare e scoppiettante, ricco di gol ed episodi dubbi. Continuano le sfide in tutte le zone della classifica. La Juventus supera la Fiorentina non senza polemiche, soprattutto per il rigore concesso per il fallo di Ceccherini su Bentancur. L’Inter ha risposto con la vittoria a Udine, la Lazio ha liquidato con un sonoro 5-1 la Spal. Le tre squadre continuano a darsi battaglia per lo scudetto. I biancocelesti hanno una partita da recuperare e potrebbero farsi dappresso. Groviglio di squadre in corsa per l’Europa, bel colpo del Lecce in chiave salvezza. Ma ad interessare tanti appassionati è anche la classifica marcatori, che mai come quest’anno è anomala. Anomala sì. Perché già avere un capocannoniere a quota 25 dopo 22 giornate non è cosa solita nel nostro ... calcioweb.eu

