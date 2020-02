Catania, 15enne lavora invece di andare a scuola: denunciata la madre (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Carabinieri di Catania hanno denunciato una donna di 44 anni perché aveva mandato il figlio a lavorare per 2 euro l’ora, invece di andare regolarmente a scuola. Dopo i controlli, sono emersi altri reati a carico della donna, che tuttavia ha mantenuto la custodia del figlio. Il figlio lavorava per venditori ambulanti abusivi La vicenda viene raccontata da numerosi quotidiani locali. Viene riportato infatti che i Carabinieri della Compagnia Librino di Catania hanno effettuato una serie di controlli su una famiglia, scoprendo che una donna 44enne faceva lavorare il figlio per 2 venditori ambulanti abusivi. Oltre all’abusivismo, il problema è anche che il figlio ha solo 15 anni e quindi sarebbe dovuto essere a scuola. Stando alle fonti locali, già l’anno scorso le forze dell’ordine avevano indagato la donna per motivi simili. I reati contestati alla madre Sono numerosi i ... thesocialpost

