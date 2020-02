Casina Vanvitelliana, gli incivili sposi bolognesi gettano tortellini per festeggiare (Di lunedì 3 febbraio 2020) sposi bolognesi incivili davanti alla Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro a Bacoli: lanciati tortellini per festeggiare il matrimonio. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione infuriato: "Come se fosse il loro porcile. Saranno multati con la sanzione massima che spediremo direttamente in Emilia Romagna". fanpage

