Cartelli stradali al femminile: le sagome di donne sui nuovi segnali pedonali a Ginevra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ginevra sta sostituendo i Cartelli stradali: i nuovi hanno le sagome delle donne La città di Ginevra, in Svizzera, sta sostituendo la metà dei Cartelli stradali presenti sul territorio con nuove indicazioni sulle quali sono raffigurate sagome di donne. Le figure femminili rappresentano donne con il bastone che attraversa la strada, donne incinte, donne afro e due donne che si tengono per mano. Il video diffuso i primi di gennaio mostra la sostituzione di 250 su 500 Cartelli stradali femminili. L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere l’uguaglianza, la parità di genere e di superare la discriminazione sulle donne. I tradizionali “omini” sui Cartelli stradali avranno quindi sembianze femminili con lo scopo di fare riflettere sul ruolo delle donne nella società. “L’obiettivo – ha spiegato la sindaca Sabrine Salerno – è quello di ... tpi

