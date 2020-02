Caro Feltri, tre scienziate meridionali hanno isolato il Coronavirus. E adesso come la mettiamo? (Di lunedì 3 febbraio 2020) di Biagio Maimone Tre scienziate, la molisana Francesca Colavita, la siciliana Concetta Castilletti e la campana Maria Rosaria Capobianco, le quali operano nell’Ospedale Spallanzani di Roma, hanno isolato il Coronavirus. Grazie alla loro mirabile capacità cognitiva ora è possibile studiare il virus, con l’intento di giungere alla predisposizione del farmaco che lo distrugga e blocchi l’epidemia che ha colpito un’enorme fascia della popolazione cinese, creando panico nel resto del mondo. Cosa dire allora, Caro Feltri e cari denigratori del Nord Italia, che non volete affittare le case agli sporchi meridionali, che utilizzate epiteti ingiuriosi per definirli? Non pochi articoli offensivi nei confronti del popolo meridionale sono stati divulgati recentemente, con il rischio di innescare odio sociale, nei quali emergono intenti separatistici e discriminatori. Il mondo applaude le ... ildenaro

