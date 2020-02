Caregiver, il ruolo importante di chi sta vicino a un malato di cancro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Controlla il tuo peso formaRiduci il consumo di cibi caloriciEvita le bevande ricche di zuccheroSmetti di fumareLimita le bevande alcolicheMantieniti fisicamente attivoRiduci il consumo di carni rosseRiduci il consumo di saleMangia più verdura e più fruttaImpara a cogliere i segnali del tuo corpo4 febbraio: Giornata Mondiale contro il cancro. Una giornata istituzionale per ricordare che no, il cancro ancora non è stato debellato (ogni anno ancora oggi muoiono di tumore quasi 10 milioni di persone in tutto il mondo), ma sì, oggi la ricerca ha fatto passi da gigante per garantire ai pazienti oncologici cure avanzate e sostenibili per una migliore qualità della vita, e che sì, con la prevenzione, possiamo abbattere le percentuali di rischio di contrarre un tumore (almeno un terzo dei casi si potrebbero evitare). Spesso e a ragione veduta, quando si parla di cancro, però, l’accento ... vanityfair

Caregiver ruolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caregiver ruolo