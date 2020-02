Carabinieri, Adolfo Fischione è il nuovo comandante Ogaden (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In mattinata si è tenuta la cerimonia di avvicendamento del nuovo comandante Interregionale dei Carabinieri “Ogaden”. Il generale Adolfo Fischione prende il posto di Vittorio Tomasone, che lascia dopo cinquanta anni di vita militare, di cui quasi due trascorsi alla guida dell’Interregionale “Ogaden”. Nel corso del saluto di commiato il generale Tomasone ha ringraziato tutti i Carabinieri dell’“Ogaden” per impegno, abnegazione e professionalità profusi quotidianamente per le comunità locali. Fischione invece ha espresso soddisfazione per l’alta carica che gli è stata conferita, assicurando il massimo impegno per esaltare l’attività dell’Arma dei Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. L'articolo Carabinieri, Adolfo Fischione è il nuovo comandante ... anteprima24

