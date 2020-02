Capello: «Secondo rigore per la Juve è inesistente, ma Commisso…» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Capello fa la sua analisi degli episodi accaduti ieri all’Allianz Stadium: ecco le parole dell’ex allenatore di Juve e Milan Fabio Capello dice la sua sugli episodi e le polemiche dell’Allianz Stadium dopo Juve-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio 1. Capello – «Commisso? Il Secondo rigore non andava assegnato, è tutto lì un problema. Devo dire che in certi momenti siamo troppi fiscali, bisognerebbe far correre un po’ di più e arbitrare all’inglese. Poi quando uno riceve qualcosa contro, come nel caso di Commisso che sta cercando di risollevare la Fiorentina, fa quelle dichiarazioni. A me sembra che Commisso abbia esagerato. Ma il rigore è davvero inesistente, non è nemmeno 50-50. Mi meraviglia la decisione del Var, è lì che va posto il problema. Io penso che non ci sia sudditanza, sono scelte sbagliate prese ... calcionews24

