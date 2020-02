Capanna bollente per Pago e Serena al GF Vip: “Non faremo come prima, puoi dire no solo ogni tanto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip Pago e la compagna Serena Enardu cercano di recuperare il tempo perduto. In loro soccorso arriva una vecchia conoscenza del reality: la Capanna, una struttura di fortuna che prova a garantire ai due un po’ di privacy. E Pago, che a Temptation Island Vip aveva lamentato la poca intimità con Serena, la avverte: “Non torneremo come prima, puoi rifiutarti solo ogni tanto”. fanpage

