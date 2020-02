Calendario Serie A calcio, orari e programma della prossima giornata (7-9 febbraio). Il palinsesto tv (Di lunedì 3 febbraio 2020) Prosegue senza sosta il girone di ritorno del massimo campionato di calcio italiano maschile, che nel prossimo weekend da venerdì 7 febbario a domenica 9 febbraio avrà in programma la ventitreesima giornata della Serie A 2019-2020. Il turno si aprirà venerdì 9 con l’anticipo Roma-Bologna, per poi proseguire sabato – nell’ordine con Atalanta-Fiorentina, Torino-Sampdoria e Verona-Juventus. Domenica 9 poi ci sarà ulteriore spazio per la corsa scudetto con Lazio e Inter impegnate rispettivamente contro Parma e Milan, (quest’ultima nel derby meneghino), nelle partite del tardo pomeriggio e della sera. Nel pomeriggio e nel lunch match precedente, invece, ecco il proscenio riservato alla lotta salvezza e non solo: SPAL-Sassuolo, Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE ... oasport

