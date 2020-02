CALDO RECORD su parte d'Italia, TEMPERATURE ESTIVE di 27 gradi in Piemonte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il CALDO anomalo ha raggiunto il culmine sull'Italia in questo lunedì 3 febbraio, prima di un'inversione di marcia. Giornata climaticamente folle quella odierna sull'Italia, con clima primaverile in molte regioni e TEMPERATURE che hanno raggiunto picchi persino quasi estivi su alcune regioni. Spiccano Piemonte e Valle d'Aosta, dove l'intrusione del vento di foehn è la causa delle TEMPERATURE che si sono impennate verso l'alto su valori da RECORD per il mese di febbraio, considerando che si sono misurati picchi oltre i 25 gradi su alcune aree di fondovalle e pianure occidentali adiacenti. Il CALDO RECORD si è fatto sentire su Torino, dove all'aeroporto di Caselle si è misurato un valore massimo di ben +26.7°C. E' stato così frantumato il precedente RECORD di Torino, che risaliva a fine febbraio del 1990 ed era pari a +24.8°C. RECORD mensile anche su a Torino-Bric della ... meteogiornale

