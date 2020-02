Calciomercato Napoli, Koulibaly obiettivo numero uno del Manchester United (Di lunedì 3 febbraio 2020) Calciomercato Napoli: secondo i media britannici, il difensore azzurro è considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso Calciomercato estivo, Harry Maguire. Calciomercato Napoli Il Manchester United vede in Kalidou Koulibaly il rinforzo ideale per la propria difesa. Secondo i media britannici, il difensore del Napoli e’ considerato il partner ideale da affiancare all’acquisto record dello scorso Calciomercato estivo, Harry Maguire. Appena si aprira’ la prossima finestra estiva di Calciomercato i dirigenti delli United proveranno a portare via Koulibaly dalla citta’ partenopea consapevoli del costo: oltre 90 milioni di euro. Inoltre il centrale senegalese e’ seguito con interesse da Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea. Per i “Red Devils” sara’ cruciale la qualificazione alla prossima Champions ... 2anews

