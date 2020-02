Calciomercato Juventus, pronti 180 milioni per il grande colpo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Calciomercato della Juventus della prossima estate potrebbe portare un grande colpo a Torino. La bomba arriva dall’Inghilterra La Juventus in campionato è ripartita alla grande dopo la brutta sconfitta di Napoli. Con il 3-0 sulla Fiorentina i bianconeri mantengono 3 punti di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Lazio, anche se i biancocelesti hanno una … L'articolo Calciomercato Juventus, pronti 180 milioni per il grande colpo proviene da www.inews24.it. inews24

DiMarzio : La #Juventus ha deciso di bloccare tutto #DeSciglio resta a Torino ?? - Andersinho_ITA : Ho appena parlato con l’agente di Lucas #Paqueta, Eduardo #Uram, che mi ha confermato che il #Milan ha respinto la… - DiMarzio : #Juventus-#BorussiaDortmund, gli aggiornamenti su #EmreCan -