Calcio femminile, le migliori italiane della 14ma giornata di Serie A. Daniela Sabatino e Valentina Giacinti rapaci d’area (Di lunedì 3 febbraio 2020) È tempo di valutazioni per quanto concerne il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Daniela Sabatino (SASSUOLO) – Cambiano le stagioni, le maglie, ma il vizio è sempre lo stesso: fare gol. Sabatino scrive il proprio nome in due circostanze nel tabellino del match tra Sassuolo e Orobica e porta a 12 le realizzazioni in campionato, agganciando al vertice della classifica marcatrici Cristiana Girelli e Tatiana Bonetti. AGNESE BONFANTINI (ROMA) – Tecnica e visione di gioco: le caratteristiche della giallorossa sono queste e lo dimostra una volta di più nel match contro l’Empoli Ladies. La sua tecnica con la palla tra i piedi è proverbiale e ne dà un saggio contro le toscane. Betty Bavagnoli sa di ... oasport

