Bruciato vivo in auto: arrestata la moglie, l’amante e il figlio della donna (Di lunedì 3 febbraio 2020) A distanza di alcuni mesi dalla tragedia che scosse la provincia di Reggio Calabria, si cerca di fare giustizia. Nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, infatti, Vincenzo Cordì venne Bruciato vivo nella sua auto a Roccella Jonica. Il mezzo venne dato alle fiamme quando l’uomo all’interno era ancora vivo. La moglie, l’amante e il figlio della donna, quindi, sono stati arrestati: su di loro gravano pesanti accuse. Bruciato vivo in auto Sono serviti mesi di indagine per inquadrare i responsabili dell’omicidio di Vincenzo Corsì, Bruciato vivo nella sua auto a Roccella Jonica (provincia di Reggio Calabria). L’uomo venne dato alle fiamme all’interno dell’abitacolo della sua auto nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019. I carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri hanno emesso un provvedimento ... notizie

