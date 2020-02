Brexit, Johnson: “Accordo di libero scambio con Bruxelles, nessun allineamento alle regole Ue” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Regno Unito vuole un accordo con Bruxelles per il dopo Brexit fondato sul “libero scambio”, che “non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard” Ue “sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l’ambiente o nulla di simile”. Lo ha detto Boris Johnson illustrando in tono netto la sua piattaforma negoziale. Il premier Tory ha assicurato che su queste materie, a rischio di concorrenza sleale per i 27, Londra avrà standard elevati, ma senza accettare di regolarle “in un trattato”. L'articolo Brexit, Johnson: “Accordo di libero scambio con Bruxelles, nessun allineamento alle regole Ue” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

