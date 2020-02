Brexit, gli inquietanti volantini razzisti: “Da oggi si parla solo inglese, non infetterete più il Paese” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brexit, inquietanti volantini razzisti: “Da oggi si parla solo inglese” Dopo mille rinvii e bocciature, la Brexit è ormai realtà. I cittadini britannici potranno abituarsi a questo cambiamento grazie a 11 mesi del periodo di transizione. Venerdì 31 gennaio il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l’Unione europea. Eppure a pochi giorni dal Brexit Day, in un condominio popolare di Norwich, nel nord-est del Regno Unito, sono comparsi degli inquietanti volantini di matrice razzista: “Qui da oggi si parlerà solo inglese. Altrimenti tornatevene a casa vostra, così non infetterete più il nostro Paese”. A riportare la notizia e l’Independent, che ha raccolto lo scatto divenuto subito virale sui social. La “lettera aperta” si chiama “Happy Brexit Day”, “felice giorno della Brexit”. “Qui da oggi si parlerà l’inglese ... tpi

NicolaPorro : Per la #GranBretagna l'uscita dall'#Ue è una vera e propria liberazione. La lezione della #Brexit, nell'articolo di… - NicolaPorro : Che strano, questa mattina ci siamo svegliati con la #Brexit ma senza che si verificasse tutto quello che auspicava… - ricpuglisi : La cosa imbarazzante per i giornalisti italiani è che non inchiodino SALV1N1 e gli altri leghisti a commentare twee… -