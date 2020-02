Brani Sanremo 2020, Rita Pavone canta Niente (Resilienza 74): testo e significato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Manca pochissimo alla prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Domani sera si accenderanno le luci sul palco dell’Ariston e, tra i cantanti in gara, ascolteremo anche Rita Pavone. Con il brano Niente ( Resilienza 74) la grandissima artista italiana torna a Sanremo non senza polemiche. A causa di alcune dichiarazioni fatte nell’ultimo periodo infatti, la Pavone viene “etichettata” come di una delle artiste sovraniste, vicine a un certo tipo di ambienti politici. Nel suo brano la cantante parla di altro. E forse parla proprio della carriera di una grande artista come lei che crede ancora nella musica, si mette in gara e torna sullo stesso palco dove ha ricevuto anche premi per la sua straordinaria carriera. Meglio rimettersi in gioco che partecipare a un reality? Sembrerebbe proprio di si… Qui la scaletta della prima serata del Festival: Sanremo ... ultimenotizieflash

