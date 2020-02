Box Office Italia weekend 31 gennaio 2020: Trionfo per Aldo Giovanni e Giacomo, 3 milioni di incasso per Odio l’Estate (Di lunedì 3 febbraio 2020) Box Office Italia weekend 31 gennaio 2020: Aldo Giovanni e Giacomo al primo posto con Odio l'Estate, delusione "Villetta con ospiti", Figli resta al quarto posto, Me contro te raggiunge 9 milioni, Tolo Tolo supera i 46. Tra i film Italiani al cinema di questo weekend c’è il Trionfo di Aldo Giovanni e Giacomo. Odio l’estate vola al primo posto nel Box Office Italia con un incasso di € 3.080.987 con 454.000 presenze in sala. Delude la nuova uscita “Villetta con ospiti” al 15esimo posto con soltanto € 78.500.Figli resta al quarto posto con un incasso di € 2.580.587.Me contro te al 6a posto con € 9.216.420 di incasso.Tolo Tolo all’undicesimo posto raggiunge € 46.049.192Hammamet al 13esimo posto a quota €5.631.470. Visualizza questo post su Instagram #BoxOffice tra i film Italiani di questo weekend c’è il Trionfo di Aldo Giovanni e Giacomo. Odio l’estate vola al primo posto e incassa € ... spettacoloitaliano

