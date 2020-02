Bossi attacca Salvini: “Il nazionalismo fa perdere la Lega” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’intervista di Umberto Bossi ai microfoni di La Repubblica: “Con la linea nazionalista non si vince. Torniamo indietro”. MILANO – Lunga intervista ai microfoni di La Repubblica per Umberto Bossi che ritorna a criticare il suo successore Matteo Salvini: “La gente si chiede se la Lega fa ancora gli interessi del Nord – ha ricordato l’ex leader di via Bellerio – la maggior parte dei nostri elettori vive sopra il Po e non possiamo permetterci di perderli, altrimenti è finita“. La critica di Bossi a Salvini La linea nazionalista (approvata nell’ultimo congresso) decisa da Matteo Salvini è stata duramente criticata da Bossi: “Con questa non possiamo vincere. In Emilia è stato bravo Bonaccini a chiedere l’autonomia. Uno spazio che la Lega non doveva concedergli visto che Lombardia e Veneto sono stati i primi a ... newsmondo

elvise1657 : RT @ilriformista: Fuoco amico su #Salvini, #Bossi lo attacca: “Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la #Lega” @matteosalvinimi @LegaSalvini… - zazoomnews : Umberto Bossi attacca Salvini: Il nazionalismo fa perdere la Lega. Autonomia altro che prima gli italiani... -… - ilriformista : Fuoco amico su #Salvini, #Bossi lo attacca: “Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la #Lega” @matteosalvinimi… -