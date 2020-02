Borrelli firma l’ordinanza per l’emergenza Coronavirus. Stanziati 5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato, questa mattina, l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti relativi “al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Il provvedimento, che arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per l’epidemia internazionale da Coronavirus da parte di Palazzo Chigi, affida allo stesso Borrelli il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. Il Commissario per l’emergenza, riferisce lo stesso Dipartimento, “potrà avvalersi oltre che delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche ... lanotiziagiornale

