Bomba migranti sulle coste libiche: per il ministro Bashaga ci sono 300mila sfollati. E chiede aiuto all'Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il ministro dell’Interno libico Fathi Bashaga ha trascorso quasi l’intera giornata a Roma, nelle ore in cui il memorandum Italia-Libia si è rinnovato in automatico dopo tre anni dalla firma. Anche se dalla Farnesina garantiscono che saranno apportate modifiche. Il primo dato è politico. Questa mattina Bashaga ha incontrato il suo omologo Luciana Lamorgese al Viminale. Il colloquio è stato lungo, approfondito e a tratti anche complicato, dal momento che la Libia, prima di tutto, ha chiesto all’Italia una presa di posizione politica che faccia chiarezza sull’appoggio, del nostro Paese, al governo di accordo nazionale di Fayez al Serraj. In pratica, è ciò che emerge, nell’ultimo anno la politica estera italiana non è stata chiara oscillando tra le posizioni di al Sarraj e quelle del generale Haftar. Inoltre, andando ... huffingtonpost

