BioWare e i suoi titoli non sono stati presenti all'ultimo meeting con gli azionisti di EA (Di lunedì 3 febbraio 2020) Negli ultimi giorni Electronic Arts ha tenuto la consueta riunione con gli azionisti, al fine di fare il punto della situazione sui dati di vendita dei suoi giochi di punta.Ottimi risultati per Star Wars Jedi Fallen Order, le cui vendite hanno superato le aspettative della compagnia, come del resto i cosiddetti games as a service che grazie ad esponenti come Apex Legends e FIFA 20 hanno generato 993 milioni di dollari in soli tre mesi. Per il futuro EA intende pubblicare almeno 14 titoli (di cui almeno 4 non sportivi), insomma non si può certo dire che le cose stiano andando male.Tuttavia durante la riunione non è stato fatto il nome di BioWare o dei suoi giochi, mettendo da parte Anthem ed il suo lancio terribile, stupisce non poco l'assenza di IP come Dragon Age o Mass Effect (e della stessa BioWare), specialmente considerando che Mass Effect 2 ha da poco compiuto 10 anni.Leggi ... eurogamer

