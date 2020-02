Bimbo di 11 mesi bruciato vivo dai nonni perché piangeva troppo (Di lunedì 3 febbraio 2020) La terrificante storia arriva dalla Russia, dove una coppia di nonni è stata condannato per l’omicidio del nipote. Mentre era sotto le cure sue e della nonna, hanno prima tentato di soffocarlo, quindi il Bimbo di 11 mesi è stato buttato nella stufa mentre era ancora vivo. L’uomo è stato condannato a 15 anni di carcere, la moglie invece a 9. Ucciso perché piangeva troppo Sono molti gli aspetti della vicenda che la rendono tra le più cruente e orrifiche sentite. È morto un bambino e ad ucciderlo sono stati i nonni, per motivi così futili da essere quasi incredibili.La cronaca arriva da Kharoy, villaggio della Russia a quasi 500km dal confine con la Mongolia, e da qui ha fatto il giro del mondo. Nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza per Alexander Miyagashev, nonno di Maxim Sagalakov, Bimbo di 11 mesi ucciso perché piangeva troppo. Le fonti estere hanno riportato la ricostruzione ... thesocialpost

