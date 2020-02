Beppe Vessicchio, è ufficiale. Pubblico impazzito e già pronto all’ovazione: “La notizia che tutti quanti aspettavamo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo le tante notizie negative legate al Festival di Sanremo, dalle rinunce di Salmo, Monica Bellucci e degli youtuber Me contro Te passando per le sprezzanti critiche riservate ad Amadeus per alcune frasi considerate sessiste, giunge finalmente una news che farà felici praticamente tutti. Alla vigilia della kermesse canora più importante d’Italia è stata ufficialmente annunciata la presenza dell’amatissimo direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Dunque, per la gioia di milioni di italiani torneremo a risentire la classica frase: “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”. A comunicare il suo ritorno è stato lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival, che lo ha rivelato in anteprima alla trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Rai 2. Alla domanda: “C’è Vessicchio?”, lui ha prontamente risposto: “Sì, ... caffeinamagazine

