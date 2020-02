Beppe Sala e Marracash: il botta e risposta social sul nuovo brano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala si è reso protagonista di un simpatico botta e risposta su Instagram con protagonista Marracash. Quest’ultimo avrebbe infatti citato il primo cittadino milanese nel suo ultimo brano “64 bars”, fatto che Sala ha apprezzato e ha voluto condividere con i suoi follower sui social. Tra i due quindi si è innescato un botta e risposta che ha molto divertito i fan. Beppe Sala e Marracash: il botta e risposta Il rapper Marracash ha citato Beppe Sala nel suo ultimo brano “64 bars”. “E pensare che volevo solo i soldi/ come il padre di Mahmood/ Con Beppe Sala per colazione/ Domani ho Prada fissato al pome/ Quando si stacca dalle riunioni/ Fumo una canna con la Vanoni“. La citazione non è affatto passata inosservata agli occhi del diretto interessato che ha voluto condividere il verso sul proprio profilo Instagram. “E ... notizie

AngeloGaraventa : Beppe Sala: «Il collegamento Genova-Milano in 45 minuti è un’opportunità soprattutto per la Liguri… - AlbaGiunzioni : RT @LaVeritaWeb: Dalle gag social di Dario Nardella alla colazione a Chinatown di Beppe Sala. La strategia della sinistra contro i pregiudi… -