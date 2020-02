Benevento, nasce NOstra: il comitato per il no al referendum costituzionale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutinasce a Benevento il comitato NOstra, per il NO al referendum costituzionale che si terrà il prossimo 29 marzo. Dato il vuoto politico ed istituzionale su una tematica così importante, quale il taglio dei parlamentari, si è avvertita l’esigenza di creare un contenitore di istanze giovanili per difendere la democrazia rappresentativa, alla base del nostro assetto costituzionale e della NOstra Repubblica. Per questo è nato a Roma il comitato giovanile NOstra per il NO al referendum costituzionale, a cui è seguita una creazione di comitati in tutto il territorio nazionale. Il taglio dei parlamentari è una riforma affrettata e scritta male, non si è, infatti, tenuto conto di una nuova legge elettorale e di una seguente riscrittura delle circoscrizioni elettorali. Le ragioni alla base della riforma nascono da un astio crescente nei confronti delle istituzioni, ... anteprima24

