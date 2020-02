Benevento 5 sbanca il campo della Trilem Casavatore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasavatore (Na) – Seconda vittoria in quattro giorni per il Benevento 5 che ha sbancato il campo della Trilem per 5-3, successo che ha permesso ai giallorossi di raggiungere al sesto posto a 28 punti il Futsal Coast. Il primo tempo si è chiuso con i ragazzi di mister Di Costanzo avanti 2-1 grazie alle reti di Canneva e Serino, nel contesto di una frazione ben giocata dai sanniti che hanno sbagliato molte occasioni da gol per andare al riposo con un margine più importante. Nella ripresa il Benevento 5 è stato bravo a non distrarsi mai andando sul 4-1 con le reti di Russo e Maggio, gol che hanno tenuto a distanza di sicurezza la Trilem che ha provato a rimettersi in carreggiata con il match, poi, chiuso sul 5-3 dagli ospiti con l’ultima marcatura messa a segno dal portiere Ecravino. Nel prossimo turno i giallorossi ospiteranno il Mama San Marzano, squadra ... anteprima24

