Beautiful anticipazioni: Hope prova delle strane sensazioni per Phoebe. Cuore di madre verso la verità (Di lunedì 3 febbraio 2020) Hope non riesce a capire come mai, nonostante abbia visto solo una volta la piccola Phoebe, non riesca a smettere di pensarla. Mai potrebbe chiaramente immaginare che quella piccola sia in realtà la sua Beth. Ma che cosa succederà? Hope avrà dei sospetti che le permetteranno di capire la verità? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful e la trama di domani 4 febbraio 2020. Steffy felice della visita di Sally e di Wyatt ha parlato con loro di Flo, la madre naturale della piccola Phoebe. Questo è un passaggio da non perdere perchè come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà una clamorosa rivelazione. Flo infatti ha un legame molto particolare con Wyatt anche se lui al momento non sa che è a Los Angeles e che dice di essere la madre della piccola Phoebe… Vediamo le anticipazioni, eccole per voi. Beautiful anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 4 FEBBRAIO ... ultimenotizieflash

