Beautiful anticipazioni 3-9 febbraio 2020: Hope crolla, Steffy e Liam temono il peggio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di colpi di scena. Zoe fa una scoperta scioccante sull’adozione di Phoebe. Hope scoppia in lacrime e crolla davanti a Steffy, la quale spende parole incoraggianti per la sorellastra. Intanto, Brooke e Ridge temono che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap oltreoceano in onda su Canale 5 da lunedì 3 a domenica 9 febbraio. anticipazioni Beautiful: Zoe mette alle strette Flo Zoe racconta a Xander che Flo vive nell’ex appartamento di suo padre e che ha avuto l’impressione che nascondesse qualcosa. Quando la modella va a trovare la giovane Fulton, quest’ultima si spaventa perché non sopporta che le vengano fatte delle domande. Liam chiede a Hope di non fingere di essere forte solo perché Steffy ha adottato Phoebe. La giovane Logan ammette che tenere in braccio la nuova arrivata le ha donato la ... kontrokultura

KontroKulturaa : Beautiful anticipazioni 3-9 febbraio 2020: Hope crolla, Steffy e Liam temono il peggio - - zazoomblog : Beautiful anticipazioni Trama Puntate dal 3 al 9 febbraio 2020: un’amara scoperta per Zoe - #Beautiful… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 3 febbraio: Hope spera di diventare madre un giorno -