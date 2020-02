Beatrice di York, matrimonio a Buckingham Palace (come Kate Middleton) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraAnche il 2020 avrà il suo royal wedding. E, come sappiamo, sarà quello della principessa Beatrice di York, primogenita di Andrea di York e di Sarah Ferguson. La 31enne ha annunciato il fidanzamento ufficiale con l’italiano (di origini) Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso settembre. Ma poi il brutto scandalo che ha coinvolto papà Andrea, troppo vicino al miliardario pedofilo americano Epstein, ha spostato l’attenzione dal suo matrimonio. Il terzogenito della regina e del principe Filippo lo scorso novembre è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica dei Windsor, e Beatrice poche settimane dopo ha festeggiato il fidanzamento in ... vanityfair

