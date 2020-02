Battipaglia ricorda Italo Rocco nel ventennio della sua dipartita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBattipaglia (Sa) – Sarà ricordato al salotto comunale venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 17:30, nel ventennale della sua scomparsa, il poeta battipagliese fondatore della rivista letteraria Silarus, riconosciuta fin dal 1966 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come “periodico di alto valore culturale”, è recensita, tra l’altro, dalla rivista “Libri e riviste d’Italia”, edita dalla stessa Presidenza del Consiglio e tradotta in sei diverse lingue. “Ricorderemo l’autore, il poeta e l’uomo nel ventennale della sua scomparsa. ricordare per non dimenticare l’alto valore letterario che ha donato alla nostra città e che tutt’oggi lo rende un riferimento letterario per gli universitari e motivo di approfondimento e di studio per i ricercatori. La letteratura come chiave del cambiamento e il ricordo come unica svolta per ... anteprima24

