Basket, Pistoia-Reggio Emilia in campo con T-shirt ricordo per Kobe Bryant (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non vi sono dubbi che la tragica scomparsa di Kobe Bryant, ex stella della NBA e del Basket mondiale, rimasto coinvolto in un incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita anche su figlia Gianna e sette persone, ha toccato tutti nel profondo. In ogni angolo della pianeta la palla a spicchi è stata citata per parlare dell’ex asso dei Lakers. Ognuno di noi ha voluto mettere insieme concetti estrapolati da immagini, ricordi e da esperienze personali. L’ossessione del successo, la ricerca del miglioramento e il credere in se stessi, aspetti caratterizzanti di Kobe, sono da modello per qualsiasi ambito. Per questo, in maniera ideale, tutti ci siamo sentito presenti di partecipare a quanto è accaduto a migliaia di km di distanza, per dare un segno di rispetto e di riconoscenza. Legato a questo discorso, domenica 9 febbraio alle 20.45, al PalaCarrara di Pistoia, andrà in ... oasport

