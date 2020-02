Basket, NBA 2020: i Miami Heat fortemente interessati a Danilo Gallinari (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giovedì alle 21.00 italiane si chiuderà il mercato NBA e Danilo Gallinari è sicuramente uno dei pezzi pregiati di questi ultimi giorni. Sono tantissime le voci di interessamento nei confronti del giocatore italiano, ma nelle ultime ore sembra essersi fatto molto pressante il corteggiamento dei Miami Heat. Secondo i giornalisti Lowe (ESPN) e Nahmad (Heathoops.com) è quasi certa la partenza di Gallinari dagli Oklahoma City Thunder e i Miami Heat sono diventati una destinazione molto probabile. Gli Heat, però, vorrebbero avere la certezza che il Gallo rifirmi per Miami in estate (anche solo un annuale). In ogni caso, per una questione salariale, lo scambio tra OKC e Miami comporterebbe l’inserimento di una terza squadra. Gli Heat vorrebbero inserire Goran Dragic, ma sul piatto ci sono anche Derrick Jones jr, Duncan Robinson e Kendrick Nunn oltre ad una serie di scelte. CLICCA ... oasport

