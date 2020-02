Basket. La GeVi Napoli torna alla vittoria: battuta Bergamo 77-75 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Basket. La GeVi Napoli conquista due punti che consentono al roster di coach Sacripanti di raggiungere quota 20 in graduatoria. torna alla vittoria la GeVi Napoli Basket che batte Bergamo al PalaBarbuto dopo un finale duro. 77-75 il punteggio in favore degli azzurri che portano a casa i due punti che consentono al roster di coach Sacripanti di raggiungere quota 20 in graduatoria. Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Per noi è un momento brutto per la scomparsa della madre di Antonio Mirenghi. Lo abbiamo saputo durante la gara ed è sempre molto difficile esprimere il proprio cordoglio in questi momenti. Il nostro GM si dedica alla squadra 24 ore al giorno e cercheremo di essergli vicini nei prossimi giorni. La partita è stata la partita più difficile delle ultime. Avevamo tanta pressione ed affrontavamo una squadra profondamente diversa rispetto ... 2anews

magazinepragma : La GeVi Napoli Basket vince su Bergamo Basket 77 – 75 - larampait : #Basket. #GeViNapoli torna alla vittoria: battuta #Bergamo - roma_magazine : RT @calciomercato_m: Basket, la GeVi Napoli torna alla vittoria: battuta Bergamo 77-75 -