Basket, i migliori italiani della 21esima giornata di Serie A. MVP un Tessitori ritrovato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un Amedeo Tessitori ritrovato vince il premio di miglior azzurro della 21esima giornata di Serie A Basket 2019-2020. Il pivot della nazionale italiana, reduce da alcuni mesi da incubo, sforna la sua miglior prestazione stagionale e risulta decisivo in uno dei match più sentiti del campionato, quello tra la sua De Longhi Treviso e la Fortitudo Bologna. Per Tex ci sono 18 punti tirando con 9/13 dal campo, 6 rimbalzi, 3 recuperi e una Serie di giocate, in ambedue le metà-campo, che hanno deciso l’incontro nel periodo conclusivo. Nello stesso match, peraltro, si registra, per la Fortitudo, l’ennesima ottima prestazione di Pietro Aradori che ne mette 21 e risulta il miglior marcatore della partita. L’azzurro ad aver segnato di più in questa giornata, però, è stato Simone Fontecchio, il quale, nella sconfitta di misura della sua Varese sul campo della Vanoli Cremona, ne ... oasport

