Basket femminile, le migliori italiane della 17ª giornata di Serie A1. Ostarello decisiva, brillano le baby Natali e Villa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sabato è andata in scena la diciassettesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia di apertura è indubbiamente la sconfitta di Ragusa sul campo del Geas Sesto San Giovanni, che costa alle siciliane la vetta della classifica, ora occupata da Schio in solitaria. Vittorie per Venezia e San Martino di Lupari nella zona alta della graduatoria, successi pesanti per Costa Masnaga e Vigarano in chiave salvezza. Andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in luce durante questo turno. A meritarsi la copertina è Samantha Ostarello, che ha offerto un contributo fondamentale alle Lupe per il colpo esterno in quel di Palermo: l’ala classe 1991 ha messo a referto 19 punti e 7 rimbalzi, guadagnandosi una valutazione finale di 24, la più alta di giornata tra le azzurre. Giungono buone notizie per Andrea Capobianco anche da Venezia, dove ... oasport

