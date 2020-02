Bari, festa vietata dal sindaco perché ‘in odor di mafia’ si è tenuta lo stesso: senza luci, ma con un frate a benedire e la polizia presente (Di lunedì 3 febbraio 2020) La statua di Gesù Bambino, incorniciata da ori e illuminata a festa, è al centro dell’androne del palazzo storicamente abitato dalla famiglia Sedicina, la più potente – almeno negli scorsi decenni – del quartiere Libertà di Bari. Alle spalle dell’altare una banda suona musica popolare. La gente arriva alla spicciolata. Alla fine, saranno circa un centinaio. La strada non è bloccata da bidoni dell’immondizia, come accaduto per mezzo secolo. Stavolta c’è la camionetta della polizia e un folto gruppo di agenti a monitorare una festa che a Bari ha fatto discutere. La polemica è nata qualche giorno fa, quando il sindaco Antonio Decaro ha annunciato che questa festa – dai connotati mafiosi – non si sarebbe fatta, almeno non nella formula pubblica adottata negli scorsi anni, quando, senza autorizzazioni, la strada diventava di proprietà. Ha quindi chiesto alla polizia municipale di ... ilfattoquotidiano

NicolaMorra63 : Bene fa il sindaco Decaro ad imporre il rispetto della legalità. Questo è senso dello #Stato. Le #mafie si combatt… - nzingaretti : Già lo sapevamo che Bari ha un grande Sindaco. Le scelte che sta facendo @Antonio_Decaro per il rispetto della lega…