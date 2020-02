Bari, Far West allo stadio San Nicola, banditi armati assaltano tir, autista sequestrato e rilasciato in tangenziale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Minuti di terrore vicino allo stadio San Nicola di Bari. Un tir, carico di tonno è stato affiancato da un’Audi A6 con a bordo tre o quattro banditi armati che hanno fatto scendere l’autista e lo hanno costretto a salire sulla loro auto. Dopo diversi minuti, la paura per il conducente del tir è terminata, l’uomo è stato rilasciato nei pressi della tangenziale. Uno dei banditi si è impossessato del camion con il suo carico di tonni ma è stato individuato dalle forze dell’ordine in una stradina di campagna alla zona industriale di Bari. Il bandito è riuscito a fuggire. Sulla zona dove è avvenuto l’assalto, per cercare di rintracciare i banditi. è ora in azione un elicottero dei carabinieri. L’assalto è avvenuto alle ore 18,20 di stasera. baritalianews

