Barbara D’Urso maschera Platinette e si scaglia contro Salvo Veneziano (Di lunedì 3 febbraio 2020) A “Live non è la D’Urso” Platinette perde le staffe e affronta a muso duro e con tono minaccioso Salvo Veneziano, ricordando ancora una volta di essere stata offesa, oltre vent’anni fa, dall’ex gieffino che non ci sta e ribadisce con forza la sua innocenza. Platinette nella scorsa puntata di “Live non è la D’Urso”, in merito alle accuse di omofobia che è costata a Salvo Veneziano l’espulsione al Grande Fratello Vip 2020, ha rivangato un episodio di circa vent’anni fa: «Salvo vent’anni fa, appena uscito dal Grande Fratello e traghettato nella Buona Domenica di Costanzo ebbe un confronto con me particolarmente forte al punto che mi disse ‘meglio tossico che fr**o’. Io reagii in maniera sconsiderata e feci prendere anche una bella multa a Mediaset». Frase che Salvo Veneziano ha sempre negato di aver pronunciato. Durante la diretta della nuova ... people24.myblog

