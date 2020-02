Bar di Rovigo senza personale, ex dipendente accusa: “300€ per 6 mesi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Maura Cavallaro, la titolare di un bar situato a Rovigo, in Via Giovanni Miani, si trova costretta a chiudere la propria attività affermando di non riuscire a trovare il personale in grado di coprire i turni durante il weekend. La stessa situazione si era verificata in precedenza anche in bar a Potenza, dove la titolare non riusciva a trovare giovani disposti a lavorare nella sua attività. In entrambe le situazioni le imprenditrici accusavano i ragazzi italiani di essere troppo “choosy”, ossia che preferivano ricevere i soldi dai genitori piuttosto che darsi da fare con un lavoro autonomo. Nella vicenda del bar di Rovigo però, spuntano le dichiarazioni di un’ex dipendente, stufa di vedere additati i giovani, che in realtà sono costretti a muoversi molto a fatica nel mondo occupazionale, tra precariati e stipendi sottopagati. Rovigo, l’accusa di un’ex ... notizie

