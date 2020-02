BAFTA Awards, il film più premiato è ‘1917’ (Di martedì 4 febbraio 2020) I BAFTA Awards hanno incoronato ‘1917’ come il campione assoluto di questa edizione. Forse anche a causa delle tensioni che sta vivendo il Regno Unito in questo momento? Fatto sta che il fortunato film di Sam Mendes, che racconta la Guerra Mondiale in prima persona, ha sbancato. Conquistandosi più premi di qualsiasi altro film in gara, compreso ‘Parasites’, candidato agli Oscar 2020 e che molti davano per vincitore. Ha superato perfino ‘Joker’, che pure dava ben da sperare. E’ la conferma che i film che parlano di guerra non sono affatto un genere “di nicchia”. C’è ancora un vasto pubblico che vuole perdersi nelle minuziose ricostruzioni storiche di conflitti che hanno cambiato, nel bene e nel male, la Storia come la conosciamo oggi. Vediamo quindi l’exploit straordinario di ‘1917’. Ovviamente il titolo più ... nonsolo.tv

