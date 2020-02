Bafta 2020, i vincitori dell’Oscar britannico: Joaquin Phoenix miglior attore, a 1917 di Mendes il premio per il film (Di lunedì 3 febbraio 2020) I primi Bafta (British Academy of Film and Television Arts, cioè gli Oscar britannici) dell’era Brexit premiano quanto di più patriottico era a disposizione, trasformando il favorito 1917 di Sam Mendes in trionfatore assoluto. Così è andata che ieri sera al Royal Albert Hall, davanti alle loro altezze reali William & Kate, l’industria del Regno si è autocelebrata fornendo un chiaro segnale al popolo, ma anche rafforzando il war movie del regista di Skyfall nella sua corsa anche all’Oscar come miglior film (e regia) di cui è lo strafavorito. Sette le statuette rastrellate dall’epica missione dei due caporali inglesi fra le trincee del Fronte Occidentale del primo conflitto mondiale: miglior film, regia, fotografia (andata al genio di Roger Deakins), scenografia, suono ed effetti speciali visivi e soprattutto ha vinto come Outstanding British Film, superando incredibilmente l’altro ... ilfattoquotidiano

