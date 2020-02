Avvelenati tre cani, proprietari lanciano appello sui social: è caccia al responsabile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Sono tre i cani che hanno mangiato carne mischiata con del veleno, presumibilmente verderame e che hanno dovuto essere sottoposti a delle cure veterinarie. È accaduto a Pontecagnano Faiano ed i tre proprietari dei cani hanno compreso di essere stati colpiti dall’analogo ‘avvelenatore’ quando si sono incontrati nell’ambulatorio medico con i loro amici a quattro zampe colpiti dagli stessi sintomi. Tremori ed in un caso anche convulsioni, che per fortuna non si sono rivelati fatali per nessuno dei tre animali caduti nella trappola. Tutti e tre i cani hanno passeggiato ed addentato il cibo avvelenato tra via Veneto, via Campania e dintorni. A differenza di episodi simili riscontrati ad Eboli dove però ad avvelenare gli animali sarebbe veleno per topi, in questo caso si tratterebbe di un’altra sostanza e quindi forse di un’altra ... anteprima24

