Avete mai visto la moglie di Ciro Immobile? È bellissima FOTO

Avete mai visto l’ex fidanzato di Elodie? È uno schianto! [FOTO] : Il suo nome è Andrea Maggino ed è l’ex fidanzato di Elodie. Come tutti gli appassionati di gossip sapranno, la splendida cantante, che sarà una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2020, è oggi impegnata con il rapper Marracash. I due si sono conosciuti sul set del videoclip di Margarita, il brano che li vede entrambi protagonisti ed è diventato un tormentone durante l’estate del 2019. Prima di Marra, però, c’era un altro ragazzo nel cuore ...

Avete mai visto la sorella di Rita Rusic? Due gocce d’acqua [FOTO] : Prima di uscire dalla casa del Grande Fratello, Rita Rusic è stata la protagonista di un momento davvero toccante. Durante l’ultima puntata, infatti, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio dopo aver raccontato degli episodi drammatici della sua infanzia. La Rusic, inoltre, si è commossa parlando di sua sorella Lierka, alla quale è molto legata. Chi è Lierka, la sorella di Rita Rusic [FOTO] Nata a Parenzo, in Croazia, Lierka è la ...

Altro che palco e lustrini : ecco Ilary Blasi in versione casalinga. Così non l’Avete davvero mai vista : Di recente le immagini fornite dal settimanale Oggi sono state loquaci e hanno fatto emergere alcune ombre della famiglia Totti. Le foto in questione sono state scattate mentre Ilary Blasi si trovava a pranzo con l’ex capitano e le figlie in un ristorantino sul lungomare di Fiumicino. Sembrava un giorno qualsiasi: un momento di pausa trascorso in compagnia degli amici di famiglia. Ovviamente i fan non hanno tardato ed eccoli invadere il ...

Jason Momoa calvo e senza addominali - come non lo Avete mai visto : Jason Momoa: 40 anni e beauty iconJason Momoa: 40 anni e beauty iconJason Momoa: 40 anni e beauty iconJason Momoa: 40 anni e beauty iconN.308 Volume Creator di DepotJason Momoa: 40 anni e beauty iconSculptor aqua wax di BiopointJason Momoa: 40 anni e beauty iconPress Up Body Building Styling Foam di TIGIJason Momoa: 40 anni e beauty iconBalsamo da barba di Mascalzone LatinoJason Momoa: 40 anni e beauty iconGel doccia L'Homme Menthe di ...

Raz Degan - Avete mai visto i suoi due fratelli? Sua fotocopia [FOTO] : Il modello e attore, influencer di rilievo e stella dell’Isola dei Famosi del 2017, non appena può cerca di riunire tutta la sua famiglia per qualche occasione speciale. Raz Degan e la sua gang Simpaticamente la chiama la gang: in realtà è la sua famiglia che vive divisa tra tre continenti ma che, non appena […] L'articolo Raz Degan, avete mai visto i suoi due fratelli? Sua fotocopia [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto dove vive Diana Del Bufalo? Una casa romantica tra gli angoli romantici di Roma [FOTO] : Diana Del Bufalo e il momento no dopo la rottura con Paolo Ruffini Nelle ultime settimane Diana Del Bufalo è stata al centro del gossip per via della sua storia d’amore naufragata col collega Paolo Ruffini. Sabato scorso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, rivelando di essersi rivolta ad uno specialista per uscire dal tunnel dove era entrata. Ma sapete dove vive l’ex allieva di Amici di Maria De ...

Avete mai visto la mamma di Alena Seredova? Bellissima come la figlia [FOTO] : Alena Seredova è tornata a far parlare di se. Proprio negli ultimi giorni la straordinaria ex modella ha annunciato che diventerà madre per la terza volta. A 41 anni, l’ex moglie di Gianluigi Buffon, avrà un figlio dal suo secondo compagno Alessandro Nasi. A gioire al fianco della showgirl e attrice, tutta la sua famiglia. Anche la madre Jitka Seredova, donna riservata e Bellissima come la figlia. L’Avete mai vista? Della madre di ...

Avete mai visto le figlie di Michele Cucuzza? Ecco Matilde e Carlotta - due splendide ragazze [FOTO] : Michele Cucuzza protagonista del Grande Fratello Vip 4 Uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip è Michele Cucuzza. Quest’ultimo è tornato sul piccolo schermo a livello nazionale dopo un periodo in sordina nelle emittenti regionali in Sicilia. Il gieffino è un grande giornalista che per anni è stato il volto del Tg2 e successivamente conduttore de La vita in diretta su Rai Uno. Negli ultimi giorni l’uomo ha ...

Avete mai visto l’ex marito di Fernanda Lessa? È un noto musicista [FOTO] : Fernanda Lessa è stata per molto tempo lontana dal piccolo schermo. Una realtà che ha dovuto affrontare con molta determinazione soprattutto durante uno dei momenti più bui della sua vita. Come ha attualmente raccontato al ‘Grande Fratello Vip’, per anni la showgirl ha avuto gravi problemi per l’abuso eccessivo di alcool. Ad oggi anche se le ferite sono profonde e dolorose, i suoi occhi si illuminano grazie all’amore dato ...

Avete mai visto la mamma di Anna Tatangelo? Sono diversissime [FOTO] : Nata a Sora il 9 gennaio del 1987, Anna Tatangelo ha esordito fin da giovanissima nel mondo della musica. Con una lunga carriera alle spalle è diventata una delle cantanti più apprezzate e conosciute del panorama musicale nostrano. La donna è molto legata alla famiglia e sui social Sono tantissimi gli scatti in cui è insieme alla sua mamma, Palmira. Chi è Palmira, la mamma di Anna Tatangelo [FOTO] Anna Tatangelo è, senza alcun dubbio, una delle ...

Avete mai visto la figlia di Pietro Taricone? Ecco la splendida Sophie - oggi 14enne [FOTO] : Il ricordo al GF Vip e di Barbara D’Urso su Pietro Taricone In queste ultime settimane si è parlato molto di Pietro Taricone e della terribile morte che ha fatto per via della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, tra i vari concorrenti entrati nella casa di Cinecittà c’erano Salvo Veneziano, poi squalificato e Sergio Volpini. Entrambi erano compagni d’avventura dell’attore campano nella prima edizione del ...

Avete mai visto la compagna di Giorgio Manetti? Ecco Caterina - molto simile a Gemma Galgani [FOTO] : Giorgio Manetti presenta la sua compagna Da circa tre anni Giorgio Manetti non fa più parte del Trono over di Uomini e Donne. Il gabbiano fiorentino è felicemente innamorato di Caterina, una 53enne anch’essa del capoluogo toscano. I due si conoscevano prima della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, poi lui ha avuto la storia con Gemma Galgani e si sono allontanati. Dopo l’addio al programma di Canale 5 si sono ...

Avete mai visto la compagna di Michele Zarrillo? 20 anni più giovane : Il suo nome è Anna Rita Cuparo ed è la compagna di Michele Zarrillo. Il cantautore romano, prossimo a solcare il palco dell’Ariston per partecipare come concorrente alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, è uno dei volti più noti e amati del panorama musicale italiano. Proprio per questo motivo, è inevitabile che circolassero voci sulla sua vita privata e che si alimentasse il gossip che la riguardava. Zarrillo però è stato ...

Avete mai visto la sorella di Andrea Montovoli? Stesso sorriso [VIDEO] : Grandi emozioni durante l’ottava puntata del ‘Grande Fratello Vip’ hanno coinvolto molti inquilini della Casa. Come di consueto durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, gli animi dei concorrenti oscillano fra infuocate liti e dolci sorprese. E ad aver dato sfogo a pianti liberatori sono state proprio le inaspettate visite di alcuni familiari e di “ex”; come l’emozionante sorpresa fatta ad Andrea ...