Avete mai visto dove vive Diana Del Bufalo? Una casa romantica tra gli angoli romantici di Roma [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diana Del Bufalo e il momento no dopo la rottura con Paolo Ruffini Nelle ultime settimane Diana Del Bufalo è stata al centro del gossip per via della sua storia d’amore naufragata col collega Paolo Ruffini. Sabato scorso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, rivelando di essersi rivolta ad uno specialista per uscire dal tunnel dove era entrata. Ma sapete dove vive l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi? L’artista ha una bellissima abitazione nel cuore di Roma che ha arredato interamente secondo il suo gusto. Infatti nella sua casa di certo non mancano fiori e dei particolari romantici. A renderli noti è stata lei stessa attraverso delle foto che nel tempo ha condiviso su Instagram. (Continua dopo il post) View this post on Instagram Workout!!!!! #allenarsipermangiaredipiu' A post shared by Diana del ... kontrokultura

borghi_claudio : Avete mai visto queste immagini girate così su uno qualsiasi dei nostri media? - sitiscommesse : Avete mai pensato di #scommettere sugli #eSports? Se anche voi siete affascinati da questo nuovo #trend delle… - kappappak7 : @MalcomJ66806952 @AAtene @GoalItalia @DAZN_IT Per voi calciopoli non è mai esistita...avete rovinato la reputazione… -